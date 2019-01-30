Военный-контрактник покончил жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Донецкой области военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата. Об этом УНН стало відомо з власних джерел.
ЧП произошло на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе области. Предварительно установлено, что во время несения службы военнослужащий-контрактник, младший сержант 1988 года рождения, выстрелил себе в голову из штатного АК-74.
По данному факту начато расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Причины и обстоятельства поступка устанавливаются.
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