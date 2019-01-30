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Військовий-контрактник покінчив життя самогубством

Військовий-контрактник покінчив життя самогубством

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Донеччини військовослужбовець покінчив із собою, застрелившись з автомата. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.

За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство". Причини та обставини вчинку встановлюються.

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Як повідомляв УНН, дворазовий чемпіон США з фігурного катання покінчив життя самогубством.

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