Військовий-контрактник покінчив життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Донеччини військовослужбовець покінчив із собою, застрелившись з автомата. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Подія сталася на опорному пункті в одному з сіл поблизу Дружківки в Краматорському районі області. Попередньо встановлено, що під час несення служби військовослужбовець-контрактник, молодший сержант 1988 року народження, вистрелив собі в голову з штатного АК-74.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою "самогубство". Причини та обставини вчинку встановлюються.
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Як повідомляв УНН, дворазовий чемпіон США з фігурного катання покінчив життя самогубством.