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Военный эксперт о визите министра обороны США: “Америка показала России, что Украина - это сфера влияния Штатов”

Киев  •  УНН

 • 52390 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня с коротким рабочим визитом в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. По приезду в Киев Остин опубликовал твит, в котором говорится, что цель его приезда – выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать ее способности отражать российскую агрессию в будущем. Также министр успел сделать несколько громких заявлений, в том числе возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта. Военный эксперт Олег Жданов рассказал УНН, чем этот визит важен для страны.

Цитата

“Этот визит очень удачный и показательный. В Кремле на гране нервного срыва. Последнее заявление Пескова это фактически доказывает. Остину как военачальнику интересно ознакомиться, говоря военным языком, с вероятным театром военных действий, посетить Грузию, Украину, Молдову. Ему нужно было увидеть все своими глазами. И насколько я понимаю в рамках рамочного соглашения (в конце августа Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства - Ред.) теперь обсуждался план поставок вооружения. Теперь на основании стратегического партнерства, на основании рамочного договора составляется конкретный план. Напомню, еще в 2017 году бывший министр обороны Украины Виктор Муженко ездил в Пентагон и там согласовывал план военно-технической помощи нам. Тоже сейчас делает Ллойд Остин. Плюс он четко показал России, что Украина - это сфера влияния США, и что американцы рассматривают нас как партнеров”, - говорит Жданов.

Добавим

По словам военного эксперта, последние визиты: Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США в Москву, и министра обороны США в Киев взаимосвязаны.

“Я бы все связал в одно. Визит Нуланд в Москву, визит Остина в Украину. США начинают проводить свою внешнюю военную политику на европейском континенте. Они общаются со странами партнерами. Я думаю вполне возможно, что Госдеп США может предложить создать какой-то военно-политический союз, как восточное партнерское крыло НАТО. Туда как-раз могут входить Украина, Грузия, Молдова у всех трех стран проблемы с РФ. Думаю на этой почве можно организовать любое партнерство не только военное, но и экономическое”, - считает Жданов.

Контекст

Напомним, в МИД России сообщили, что в Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро. В ведомстве сообщают, что это ответ на сокращение миссии России при НАТО. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию “принять активные меры” по обеспечению собственной безопасности.

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