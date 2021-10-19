Военный эксперт о визите министра обороны США: “Америка показала России, что Украина - это сфера влияния Штатов”

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня с коротким рабочим визитом в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. По приезду в Киев Остин опубликовал твит, в котором говорится, что цель его приезда – выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать ее способности отражать российскую агрессию в будущем. Также министр успел сделать несколько громких заявлений, в том числе возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта. Военный эксперт Олег Жданов рассказал УНН, чем этот визит важен для страны.