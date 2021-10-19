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Військовий експерт про візит міністра оборони США: Америка показала Росії, що Україна - це сфера впливу Штатів

Київ • УНН

 • 52394 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні з коротким робочим візитом в Україну прибув міністр оборони США Ллойд Остін. По приїзду в Київ Остін опублікував твіт, в якому говориться, що мета його приїзду - висловити підтримку територіальної цілісності України і готовність розвивати її здібності відбивати російську агресію в майбутньому. Також міністр встиг зробити кілька гучних заяв, в тому числі поклав на Росію відповідальність за початок війни на сході України і продовження цього конфлікту. Військовий експерт Олег Жданов розповів УНН, чим цей візит важливий для країни.

Цитата

"Цей візит дуже вдалий і показовий. У Кремлі на межі нервового зриву. Остання заява Пєскова це фактично доводить. Остіну, як воєначальнику, цікаво ознайомитися, говорячи військовою мовою, з імовірним театром військових дій, відвідати Грузію, Україну, Молдову. Йому потрібно було побачити все своїми очима. І, наскільки я розумію, в рамках рамкової угоди (в кінці серпня Україна і США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства - ред.) тепер обговорювався план поставок озброєння. Тепер на підставі стратегічного партнерства, на підставі рамкового договору складається конкретний план. Нагадаю, ще в 2017 році колишній міністр оборони України Віктор Муженко їздив в Пентагон і там погоджував план військово-технічної допомоги нам. Теж зараз робить Ллойд Остін. Плюс він чітко показав Росії, що Україна - це сфера впливу США, і що американці розглядають нас як партнерів", - говорить Жданов.

Додамо

За словами військового експерта, останні візити: Вікторії Нуланд, заступника держсекретаря США до Москви, і міністра оборони США до Києва взаємопов'язані.

"Я б все зв'язав в одне. Візит Нуланд в Москву, візит Остіна в Україну. США починають проводити свою зовнішню військову політику на європейському континенті. Вони спілкуються з країнами партнерами. Я думаю цілком можливо, що Держдеп США може запропонувати створити якийсь військово-політичний союз, як східне партнерське крило НАТО. Туди як-раз можуть входити Україна, Грузія, Молдова у всіх трьох країн проблеми з РФ. Думаю, на цьому грунті можна організувати будь-яке партнерство не тільки військове, але й економічне", - вважає Жданов.

Контекст

Нагадаємо, в МЗС Росії повідомили, що в Москві буде припинена діяльність військової місії альянсу і його інформаційного бюро. У відомстві повідомляють, що це відповідь на скорочення місії Росії при НАТО. Також прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу став би найгіршим сценарієм, він може змусити Росію "вжити активних заходів" щодо забезпечення власної безпеки.

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Українські Національні Новини

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