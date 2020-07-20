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Тактическая боевая машина "Дозор-Б" официально принята на вооружение ВСУ

Тактическая боевая машина "Дозор-Б" официально принята на вооружение ВСУ

Киев  •  УНН

 • 51045 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. После испытаний на вооружение Вооруженных Сил Украины официально принято тактическую боевую машину "Дозор-Б". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"По результатам государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации, тактическую боевую колесную машину "Дозор-Б", разработанную специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова", входящего в состав ГК "Укроборонпром", принято на вооружение Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ Министерства обороны Украины №245 был издан 3 июля 2020 года, сообщили на предприятии.

"Специалисты ХКБМ постоянно улучшали характеристики этой машины, учитывая замечания и предложения, высказанные в ходе проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации. Все это делалось на деньги предприятия. Мы изготовили новые узлы для "Дозора", которые с положительными результатами прошли все стендовые и ходовые испытания. Последние изменения в рабочей конструкторской документации мы внесли в 2020 году. То есть, "Дозор-Б" - это очень современный образец боевой машины", - отметил директор ХКБМ Яков Мормило.

По словам директора, пока ХКБМ приступило к подготовке производства для изготовления на собственных мощностях первого образца "Дозор-Б". После проведения квалификационных испытаний харьковское предприятие, как и Львовский бронетанковый завод, смогут самостоятельно серийно изготавливать "Дозоры".

Сообщается, что тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.

Напомним, Вооруженным силам Украины передали модифицированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1.

Украинские Национальные Новости

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