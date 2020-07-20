Тактичну бойову машину "Дозор-Б" офіційно прийнято на озброєння ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Після випробувань на озброєння Збройних Сил України офіційно прийнято тактичну бойову машину "Дозор-Б". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"За результатами державних випробувань та підконтрольної експлуатації, тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б", розроблену фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", прийнято на озброєння Збройними силами України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що відповідний наказ Міністерства оборони України №245 був виданий 3 липня 2020 року, повідомили на підприємстві.
"Фахівці ХКБМ постійно покращували характеристики цієї машини, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені в ході проведення державних випробувань та підконтрольної експлуатації. Все це робилося за власний кошт підприємства. Ми виготовили нові вузли для "Дозору", які з позитивними результатами пройшли всі стендові та ходові випробування. Останні зміни до робочої конструкторської документації ми внесли у 2020 році. Тобто, "Дозор-Б" – це дуже сучасний зразок бойової машини", – зазначив директор ХКБМ Яків Мормило.
За словами директора, наразі ХКБМ приступило до підготовки виробництва для виготовлення на власних потужностях першого зразка "Дозор-Б". Після проведення кваліфікаційних випробувань харківське підприємство, як і Львівський бронетанковий завод, зможе самостійно серійно виготовляти "Дозори".
Повідомляється, що тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена, як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння та військового обладнання масою до 2 тон. Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних та тилових підрозділах. В залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.
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