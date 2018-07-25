Военных в Донбассе сегодня обстреляли уже четыре раза
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ситуация приобрела определенный обострения, а уже с начала сегодняшней зафиксировано четыре прицельных враждебные обстрелы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано четыре прицельных враждебные обстрелы", - сказал он.
По его словам, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли по украинским защитникам Луганского, Южного, Авдеевки и Лебединского.
"В результате боевых действий с начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - добавил представитель Минобороны.
При этом, по его словам, в результате боевых действий не было потерь в подразделениях защитников Украины и прошедшие сутки.
Всего же в течение 24 июня в ответ на 33 прицельные враждебные обстрелы украинские военные около 10 раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения, добавил представитель оборонного ведомства.