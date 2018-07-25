Військових на Донбасі сьогодні обстріляли вже чотири рази
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Минулої доби на Донбасі ситуація набула певного загострення, а вже з початку сьогоднішньої зафіксовано чотири прицільні ворожі обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано чотири прицільні ворожі обстріли", - сказав він.
З його слів, гранатомети та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували по українських захисниках Луганського, Південного, Авдіївки та Лебединського.
"Внаслідок бойових дій від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає", - додав речник Міноборони.
При цьому, за його словами, внаслідок бойових дій не було втрат у підрозділах захисників України і минулої доби.
Загалом же протягом 24 липня у відповідь на 33 прицільні ворожі обстріли українські військові близько 10 разів відкривали вогонь із штатного піхотного озброєння, додав представник оборонного відомства.