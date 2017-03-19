Военные на блокпосту возле Счастья со стрельбой задержали авто

"Военнослужащие военной службы по контракту применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих, и пытался пересечь блокпост без проверки. Во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта, в результате чего последний проехал на капоте автомобиля около 5 метров. Упав с капота, сержант сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль получил шесть пулевых пробоин.

Водитель, который оказался жителем г. Счастье не пострадал. Сержант в результате ДТП получил травму.

На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры г. Счастье во главе с заместителем военного коменданта.



Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 85 раз обстреляли позиции украинских военных.