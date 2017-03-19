Военные на блокпосту возле Счастья со стрельбой задержали авто
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Возле города Счастье в Луганской области военнослужащие задержали авто, которое пыталось проехать блокпост без проверки и сбило одного военного. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.
"Военнослужащие военной службы по контракту применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих, и пытался пересечь блокпост без проверки. Во время проезда блокпоста автомобиль наехал на сержанта, в результате чего последний проехал на капоте автомобиля около 5 метров. Упав с капота, сержант сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль получил шесть пулевых пробоин.
Водитель, который оказался жителем г. Счастье не пострадал. Сержант в результате ДТП получил травму.
На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры г. Счастье во главе с заместителем военного коменданта.
Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 85 раз обстреляли позиции украинских военных.