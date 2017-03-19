Військові на блокпосту біля Щастя зі стріляниною затримали авто
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Поблизу міста Щастя в Луганській області військовослужбовці затримали авто, яке намагалося проїхати блокпост без перевірки та збило одного військового. Про це УНН повідомили у прес-центр штабу АТО.
“Військовослужбовці військової служби за контрактом застосували зброю по автомобілю ВАЗ 2115, водій якого не зупинився на вимогу військовослужбовців, та намагався перетнути блокпост без перевірки. Під час проїзду блокпоста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого остатній проїхав на капоті авта близько 5 метрів. Впавши з капота сержант, зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що автомобіль отримав шість кульових пробоїн.
Водій, який виявився мешканцем м. Щастя, не постраждав. Сержант унаслідок ДТП отримав травму.
На місці події працює оперативна група військової комендатури м. Щастя на чолі з заступником військового коменданта.
Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 85 разів обстріляли позиції українських військових.