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Военные самолеты США окружили базы РФ в Сирии – СМИ

Военные самолеты США окружили базы РФ в Сирии – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Возле российской авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ России в Сирии было зафиксировано перемещение семи американских самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса мониторинга авиации Mil Radar.

Семь американских самолетов были замечены недалеко от российской авиабазы "Хмеймим" и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Уточняется, что речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах Военно-морских сил США Boeing P-8 Poseidon, которые еще называют "убийцами подлодок".

Они вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Также на месте заметили самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, стартовавший с базы на греческом острове Крит.

Как сообщал УНН, боевой эсминец США Donald Cook находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России.
Эсминец USS Porter сможет добраться до Сирии через несколько дней. 

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ

— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 квітня 2018 р.

13 APR: US Navy P-8A 168433 PS133 departed Sigonella at 0534z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/UadxkrxSVl

— Mil Radar (@MIL_Radar) 13 квітня 2018 р.

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