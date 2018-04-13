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Військові літаки США оточили бази РФ в Сирії - ЗМІ

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Біля російської авіабази "Хмеймім" і бази ВМФ Росії в Сирії було зафіксовано переміщення семи американських літаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу моніторингу авіації Mil Radar.

Сім американських літаків були помічені недалеко від російської авіабази "Хмеймім" і бази матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі. Уточнюється, що мова йде про шість протичовнових патрульних літаках Військово-морських сил США Boeing P-8 Poseidon, які ще називають "вбивцями підводних човнів".

Вони вилітали з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія. Також на місці помітили літак радіоелектронної розвідки ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, що стартував з бази на грецькому острові Крит.

Як повідомляв УНН, бойовий есмінець США Donald Cook знаходиться приблизно в 100 км від сирійського порту Тартус, де знаходиться військово-морська база Росії.
Есмінець USS Porte r зможе дістатися до Сирії через кілька днів.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ

- Mil Radar (@MIL_Radar) 12 квітня 2018 р.


13 APR: US Navy P-8A 168433 PS133 departed Sigonella at 0534z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/UadxkrxSVl

— Mil Radar (@MIL_Radar) 13 квітня 2018 р.

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