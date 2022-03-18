Война в Украине означает голод в Африке: глава МВФ сравнила эффект от российского вторжения с землетрясением

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"Вторжение России не только разрушительно для Украины, но и очень плохо для самой россии, потому что беспрецедентная война привела к беспрецедентным санкциям. Это затрагивает страны ближние и дальние. Проще говоря, война в Украине означает голод в Африке, война в Украине означает более низкий рост, более высокую инфляцию для многих стран, которым еще предстоит полностью оправиться от экономического кризиса, вызванного COVID", - сказала Георгиева во время круглого стола в пятницу.

Детали

По ее словам, МВФ совершенно ясно, что такие понятия как макроэкономическая стабильность, мир и безопасность — они идут рука об руку.

"То, что мы переживаем, похоже на очень-очень сильное землетрясение. У него есть эпицентр – Украина, и я бы добавила к этому россию с санкциями", - говорит директор-распорядитель МВФ.

Сильнее всего, говорит Георгиева, от него страдают бедные страны и малообеспеченные люди, однако "это также может привести к сдвигам тектонических плит".

"Для тех, кто в эпицентре: чем дольше стоят танки, тем дольше будут стоять тракторы и комбайны. И это означает огромное влияние на продовольственную безопасность далеко за пределами Украины", - добавила она.

Ранее

Как писал УНН, неделю назад Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США по программе экстренной поддержки.