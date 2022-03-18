Війна в Україні означає голод в Африці: глава МВФ порівняла ефект від російського вторгнення із землетрусом

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"Вторгнення росії не тільки руйнівне для України, але і дуже погано для самої росії, тому що безпрецедентна війна призвела до безпрецедентних санкцій. Це зачіпає країни ближні і далекі. Простіше кажучи, війна в Україні означає голод в Африці, війна в Україні означає більш низьке зростання, більш високу інфляцію для багатьох країн, яким ще належить повністю оговтатися від економічної кризи, викликаної COVID", - сказала Георгієва під час круглого столу в п'ятницю.

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За її словами, МВФ абсолютно ясно, що такі поняття як макроекономічна стабільність, мир і безпека — вони йдуть рука об руку.

"Те, що ми переживаємо, схоже на дуже-дуже сильний землетрус. У нього є епіцентр - Україна, і я б додала до цього росію з санкціями", - говорить директор-розпорядник МВФ.

Найсильніше, каже Георгієва, від нього страждають бідні країни і малозабезпечені люди, проте "це також може привести до зрушень тектонічних плит".

"Для тих, хто в епіцентрі: чим довше стоять танки, тим довше стоятимуть трактори і комбайни. І це означає величезний вплив на продовольчу безпеку далеко за межами України", - додала вона.

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Як писав УНН, тиждень тому Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки.