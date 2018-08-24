Порошенко: война России против Украины - это часть плана Кремля развалить ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Война России против Украины - это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время участия в праздновании 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Интеграция в европейское и евроатлантическое пространства - это надежный способ обеспечить безопасность, развитие Украины и достойные условия для жизни людей. Такая интеграция - это 100% гарантия нашей украинской независимости. Но я хочу отдельно подчеркнуть - и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины", - сказал Президент.
По его словам, на континенте все, кто "не ослеплен российскими деньгами", понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы точно меньше.
"Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Восточной Европе будут непостоянны, и война России против Украины - это часть плана Кремля развалить ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, до открытия осенней сессии ВР, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО.