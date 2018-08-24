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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війна Росії проти України є частиною плану Кремля розвалити ЄС і НАТО - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Війна Росії проти України – це частина плану Кремля розвалити Європейський Союз і НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ї річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.

Війна Росії проти України є частиною плану Кремля розвалити ЄС і НАТО - Порошенко

“Інтеграція до європейського і євроатлантичного простору — це надійний спосіб забезпечити безпеку, розвиток України та гідні умови для життя людей. Така інтеграція — це 100% гарантія нашої української незалежності. Але я хочу окремо наголосити — і ми потрібні Європі, бо без нас Євросоюз не стане завершеним і довершеним проектом. Адже цивілізаційна межа сучасної Європи проходить вздовж північно-східного кордону України”, — сказав Президент.

За його словами, на континенті всі, хто “не засліплений російськими грошима”, розуміють, що без незалежної європейської України миру та безпеки в Європі було б точно менше.

“Без відновлення територіальної цілісності нашої держави всі кордони в східній Європі будуть непевні, і війна Росії проти України — це частина плану Кремля розвалити ЄС і НАТО”, — наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНН, до відкриття осінньої сесії ВР, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований законопроект про закріплення в Конституції України прагнень до вступу в ЄС та НАТО.

Українські Національні Новини

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