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Выезд на постоянное жительство: в ГМС сообщили о приоритетных в этом году направлениях для украинцев

Киев • УНН

 • 16754 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Самыми популярными направлениями для выезда украинцев на постоянное проживание, по итогам 10 месяцев года, стали США, Литва и Россия. Об этом со ссылкой на данные Государственной миграционной службы информирует "Радио Свобода", передает УНН.

Выезд на постоянное жительство: в ГМС сообщили о приоритетных в этом году направлениях для украинцев

Так, по данным ведомства, за 10 месяцев 2020 года миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства для 3259 граждан Украины.

Еще 1235 граждан Украины вернулись на постоянное проживание в Украину.

Основными странами, в которые на постоянное проживание выезжали граждане Украины в текущем году: Соединенные Штаты Америки (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человек).

Сообщается также, что в 2019 году территориальными органами ГМС оформлены документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулось на постоянное проживание в Украине.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства были в 2019 году Соединенные Штаты Америки (5842 человека), Германия (1052 человека), Россия (885 человек).

Напомним, по состоянию на начало ноября текущего года 4898 россиянам выдали удостоверения на постоянное проживание в Украине.

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