Виїзд на постійне проживання: у ДМС повідомили про пріоритетні цього року напрямки для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Найпопулярнішими напрямками для виїзду українців на постійне проживання, за підсумками 10 місяців року, стали США, Литва та Росія. Про це із посиланням на дані Державної міграційної служби інформує "Радіо Свобода", передає УНН.
Так, за даними відомства, за 10 місяців 2020 року міграційна служба оформила документи для виїзду за кордон на постійне проживання 3259 громадянам України.
Ще 1235 громадян України повернулося на постійне проживання в Україну.
Основними країнами, до яких на постійне проживання виїжджали громадяни України у поточному році: Сполучені Штати Америки (738 осіб), Литва (546 осіб), Росія (414 особи).
Повідомляється також, що у 2019 році територіальними органами ДМС оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання 11311 громадянам України, а 1996 громадян повернулося на постійне проживання в Україну.
Найпопулярнішими напрямками для виїзду за кордон на постійне проживанни були у 2019 році Сполучені Штати Америки (5842 особи), Німеччина (1052 особи), Росія (885 осіб).
Нагадаємо, станом на початок листопада поточного року 4898 росіянам видали посвідки на постійне проживання в Україні.