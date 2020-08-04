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Вывести Украину из карантина поможет ИФА-тестирование, при условии его массового проведения - инфекционист

Вывести Украину из карантина поможет ИФА-тестирование, при условии его массового проведения - инфекционист

Киев  •  УНН

 • 22029 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Массовое ИФА-тестирование поможет вывести Украину из карантина. Его проведение позволяет определить "иммунных людей", которые безопасно для себя и окружающих могут выходить на работу. Об этом в комментарии УНН сказал инфекционист Игорь Гайдук.

Кроме того, по его словам, ИФА-тестирование поможет нам понять, как и в каком количестве украинцы выработали иммунитет к COVID-19.

"В общем, с помощью этого типа тестирования оказывается комплекс антигенов, которые производятся, когда организм поражен вирусом. Этот комплекс образуется благодаря иммунологической реакции антигена с соответствующим антителом. Поэтому здесь и иммунная картина и понимание как у нас с этим всем положение дел", - сказал он.

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В необходимости ИФА-тестирования сомнений нет, говорит врач, и добавляет, что больше такая рекомендация касается тех граждан, которые общаются с большим количеством людей.

"Начать можно с тех, кто больше коммуницирует с большим количеством людей, делать такое тестирование массовым и регулярным. И объяснять самым украинцам его важность", - сказал Гайдук.

Как сообщалось в УНН, сегодня ИФА-тестирование является обязательным для медиков, полицейских и нацгвардейцев. И проходить его эти категории граждан должны на постоянной основе.

Однако, на практике уровень охвата ИФА-скринингом, в частности, врачей, остается крайне низким.

И это несмотря на то, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.

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