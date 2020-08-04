Вивести Україну із карантину допоможе ІФА-тестування, за умови його массового проведення - інфекціоніст

Крім того, за його словами, ІФА-тестування допоможе нам зрозуміти, як і в якій кількості українці виробили імунітет до COVID-19.

"Загалом, за допомогою цього типу тестування виявляється комплекс антигенів, які виробляються, коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом. Тому тут і імунна картина і розуміння як у нас з цим всім стан справ", - сказав він.

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У необхідності ІФА-тестування сумнівів немає, каже лікар, і додає, що найбільше така рекомендація стосується тих громадян, які комунікують зі значною кількістю людей.

"Почати можна із тих, хто найбільше комунікує з великою кількістю людей, робити таке тестування масовим і регулярним. І пояснювати самим українцям його важливість", - сказав Гайдук.

Як повідомлялося в УНН, сьогодні ІФА-тестування є обов’язковим для медиків, поліцейських та нацгвардійців. І проходити його ці категорії громадян мають на постійній основі.

Проте, на практиці рівень охоплення ІФА-скринінгом, зокрема, лікарів, залишається вкрай низьким.

І це не дивлячись на те, що в Україні є ІФА-тести вітчизняного виробництва, які визнаються одними з найкращих у світі.