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ІФА-тести треба робити хоча б раз на місяць: Кличко розповів, де та за скільки

ІФА-тести треба робити хоча б раз на місяць: Кличко розповів, де та за скільки

Київ • УНН

 • 44022 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На сьогодні у Києві ІФА-тести для виявлення антитіл до коронавірусу можуть робити 12 закладів охорони здоров’я, в середньому ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу в понеділок, передає УНН.

"Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз на місяць. Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування? Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання", - сказав Кличко.

За його словам, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби.

"Але для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. Його в медзакладах міста роблять безкоштовно. Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я, і міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей. Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень", - сказав міський голова.

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