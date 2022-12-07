Вице-президент Аргентины Киршнер признана виновной в коррупции и приговорена к шести годам заключения

ukru
19:57 • 31701 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 52934 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 86117 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 129643 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133247 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110439 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104395 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91005 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111079 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136348 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95117 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 48340 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 89927 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 35301 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 30374 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229937 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260418 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198321 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203658 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238964 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 31701 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95117 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117229 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119691 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127146 просмотра
Актуальное
Вице-президент Аргентины Киршнер признана виновной в коррупции и приговорена к шести годам заключения

Вице-президент Аргентины Киршнер признана виновной в коррупции и приговорена к шести годам заключения

Киев • УНН

 • 790865 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, выдающаяся и неоднозначная фигура в Латинской Америке, занимавшая пост президента Аргентины два срока, во вторник была признана виновной в коррупции, приговорена к шести годам заключения и пожизненному запрещению занимать государственные должности. Об этом информирует The Washington Post, передает УНН.

Детали

Коллегия из трех судей признала 69-летнюю Киршнер, возможно, самого влиятельного политика страны за последние два десятилетия, виновной в мошенничестве во время ее пребывания на посту президента, поскольку, как отмечается, она направила миллионы долларов налогоплательщиков в пользу друга семьи. С нее были сняты обвинения в том, что она возглавляла незаконную организацию, занимавшуюся взяточничеством и завышением цен на дорожные работы в Патагонии.

Киршнер отрицает свою вину и, как ожидается, подаст апелляцию.

Она назвала суд "расстрельной командой", занимающейся политическим преследованием, имеющей целью помешать ей баллотироваться на третий президентский срок в следующем году.

Как вице-президент и сенатор, она пользуется иммунитетом от тюремного заключения и запретом баллотироваться на государственные должности, пока ее апелляции не будут исчерпаны, что, вероятно, займет годы.

"Президент не несет ответственности за исполнение и администрирование бюджета", - заявила Киршнер в прямом эфире в социальных сетях после обнародования решения суда.

"Я не принимаю законы. Я не санкционировала бюджетные законы. Это делали депутаты и сенаторы. Я совершенно доказала... что я не имею контроля над [этим]".

Она заявила, что воздержится от баллотирования на государственный пост в следующем году. Адвокат Киршнер не ответил на запрос о комментарии.

Прокуроры заявили, что Киршнер направляла деньги строительному магнату Лазаро Баэсу, когда она была президентом с 2007 по 2015 год. Несколько чиновников из ее администрации были осуждены по отдельным коррупционным делам.

Во время ее пребывания в должности и ее мужа и предшественника Нестора Киршнера компании, принадлежавшие Баэзу, получили десятки государственных контрактов на строительство дорожной инфраструктуры в провинции Санта-Крус. Большая, малонаселенная провинция на юге Аргентины была родной провинцией Киршнеров и базой, с которой они положили начало своей политической династии в 1980-х годах.

Прокурор Диего Лучиани назвал это дело "одной из самых экстраординарных коррупционных схем" в истории Аргентины. Власти утверждают, что около 46 миллиардов песо было присуждено Баесу на 51 дорожный проект с 2003 по 2015 год. Прокуроры утверждают, что почти половина из них не была завершена.

Баэз зарегистрировал свою компанию Austral Construction за несколько дней до того, как Нестор Киршнер был приведен к присяге в качестве президента в 2003 году.

"Лазаро Баес, друг тогдашнего президента и деловой партнер, за одну ночь стал строительным бизнесменом", – сказал Лучиани во время обвинительного этапа судебного процесса.

Во вторник Баес также был признан виновным и приговорен к шести годам заключения, как и бывший министр общественных работ Хосе Лопес.

Правящая перонистская коалиция пытается заручиться поддержкой за пределами своей базы. Вынужденное сократить расходы по соглашению с Международным валютным фондом, правительство оказалось между своими экономическими проблемами и тонкими валютными резервами США. В прошлом году он проиграл промежуточные выборы, и опросы показывают, что следующий год также будет сложным, пишет The Washington Post.

"Трудно представить время большей политической слабости для [Кристины Фернандес де Киршнер], с рекордным уровнем неприятия около 70 процентов, поскольку ее база поддержки уменьшается", - сказал политический аналитик Лукас Ромеро, директор консалтинговой компании Synopsis.

"Ее лидерство в партии абсолютно безоговорочно, даже после этого приговора, - сказал он.

"Но этот приговор укрепляет ее намерение голосовать за низким потолком и является еще одной причиной для нее не баллотироваться в президенты в следующем году".

В недавнем интервью бразильским СМИ Киршнер возразила, что Баэз был ее деловым партнером, но признала, что он "дружил" с ее умершим в 2010 году мужем. Власти выявили некоторые неформальные коммерческие связи.

Этот приговор первый для Киршнер, которая находилась под следствием по нескольким обвинениям. По некоторым из них она была оправдана, другие были сняты. Они включали обвинения в коррупции, а также обвинения в том, что она помогла скрыть предполагаемую роль Ирана в бомбардировке еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, добавляет The Washington Post.

Сторонники Киршнер начали собираться у здания суда во вторник утром в знак протеста против долгожданного решения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы