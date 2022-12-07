Вице-президент Аргентины Киршнер признана виновной в коррупции и приговорена к шести годам заключения

Детали

Коллегия из трех судей признала 69-летнюю Киршнер, возможно, самого влиятельного политика страны за последние два десятилетия, виновной в мошенничестве во время ее пребывания на посту президента, поскольку, как отмечается, она направила миллионы долларов налогоплательщиков в пользу друга семьи. С нее были сняты обвинения в том, что она возглавляла незаконную организацию, занимавшуюся взяточничеством и завышением цен на дорожные работы в Патагонии.

Киршнер отрицает свою вину и, как ожидается, подаст апелляцию.

Она назвала суд "расстрельной командой", занимающейся политическим преследованием, имеющей целью помешать ей баллотироваться на третий президентский срок в следующем году.

Как вице-президент и сенатор, она пользуется иммунитетом от тюремного заключения и запретом баллотироваться на государственные должности, пока ее апелляции не будут исчерпаны, что, вероятно, займет годы.

"Президент не несет ответственности за исполнение и администрирование бюджета", - заявила Киршнер в прямом эфире в социальных сетях после обнародования решения суда.

"Я не принимаю законы. Я не санкционировала бюджетные законы. Это делали депутаты и сенаторы. Я совершенно доказала... что я не имею контроля над [этим]".

Она заявила, что воздержится от баллотирования на государственный пост в следующем году. Адвокат Киршнер не ответил на запрос о комментарии.

Прокуроры заявили, что Киршнер направляла деньги строительному магнату Лазаро Баэсу, когда она была президентом с 2007 по 2015 год. Несколько чиновников из ее администрации были осуждены по отдельным коррупционным делам.

Во время ее пребывания в должности и ее мужа и предшественника Нестора Киршнера компании, принадлежавшие Баэзу, получили десятки государственных контрактов на строительство дорожной инфраструктуры в провинции Санта-Крус. Большая, малонаселенная провинция на юге Аргентины была родной провинцией Киршнеров и базой, с которой они положили начало своей политической династии в 1980-х годах.

Прокурор Диего Лучиани назвал это дело "одной из самых экстраординарных коррупционных схем" в истории Аргентины. Власти утверждают, что около 46 миллиардов песо было присуждено Баесу на 51 дорожный проект с 2003 по 2015 год. Прокуроры утверждают, что почти половина из них не была завершена.

Баэз зарегистрировал свою компанию Austral Construction за несколько дней до того, как Нестор Киршнер был приведен к присяге в качестве президента в 2003 году.

"Лазаро Баес, друг тогдашнего президента и деловой партнер, за одну ночь стал строительным бизнесменом", – сказал Лучиани во время обвинительного этапа судебного процесса.

Во вторник Баес также был признан виновным и приговорен к шести годам заключения, как и бывший министр общественных работ Хосе Лопес.

Правящая перонистская коалиция пытается заручиться поддержкой за пределами своей базы. Вынужденное сократить расходы по соглашению с Международным валютным фондом, правительство оказалось между своими экономическими проблемами и тонкими валютными резервами США. В прошлом году он проиграл промежуточные выборы, и опросы показывают, что следующий год также будет сложным, пишет The Washington Post.

"Трудно представить время большей политической слабости для [Кристины Фернандес де Киршнер], с рекордным уровнем неприятия около 70 процентов, поскольку ее база поддержки уменьшается", - сказал политический аналитик Лукас Ромеро, директор консалтинговой компании Synopsis.

"Ее лидерство в партии абсолютно безоговорочно, даже после этого приговора, - сказал он.

"Но этот приговор укрепляет ее намерение голосовать за низким потолком и является еще одной причиной для нее не баллотироваться в президенты в следующем году".

В недавнем интервью бразильским СМИ Киршнер возразила, что Баэз был ее деловым партнером, но признала, что он "дружил" с ее умершим в 2010 году мужем. Власти выявили некоторые неформальные коммерческие связи.

Этот приговор первый для Киршнер, которая находилась под следствием по нескольким обвинениям. По некоторым из них она была оправдана, другие были сняты. Они включали обвинения в коррупции, а также обвинения в том, что она помогла скрыть предполагаемую роль Ирана в бомбардировке еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, добавляет The Washington Post.

Сторонники Киршнер начали собираться у здания суда во вторник утром в знак протеста против долгожданного решения.