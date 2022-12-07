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Віцепрезидента Аргентини Кіршнер визнано винною в корупції та засуджено до шести років ув'язнення

Віцепрезидента Аргентини Кіршнер визнано винною в корупції та засуджено до шести років ув'язнення

Київ • УНН

 • 790870 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Віцепрезидент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, видатна і неоднозначна фігура в Латинській Америці, яка обіймала посаду президента Аргентини два терміни, у вівторок була визнана винною у корупції, засуджена до шести років ув'язнення і довічної заборони обіймати державні посади. Про це інформує The Washington Post, передає УНН.

Деталі 

Колегія з трьох суддів визнала 69-річну Кіршнер, можливо, найвпливовішого політика країни за останні два десятиліття, винною у шахрайстві під час її перебування на посаді президента, оскільки, як зазначається, вона спрямувала мільйони доларів платників податків на користь друга родини. З неї були зняті звинувачення в тому, що вона очолювала незаконну організацію, яка займалася хабарництвом і завищенням цін на дорожні роботи в Патагонії.

Кіршнер заперечує свою провину і, як очікується, подасть апеляцію.

Вона назвала суд "розстрільною командою", яка займається політичним переслідуванням, що має на меті перешкодити їй балотуватися на третій президентський термін наступного року.

Як віцепрезидент і сенатор, вона користується імунітетом від тюремного ув'язнення і забороною балотуватися на державні посади, поки її апеляції не будуть вичерпані, що, ймовірно, займе роки.

"Президент не несе відповідальності за виконання та адміністрування бюджету", - заявила Кіршнер у прямому ефірі в соціальних мережах після оприлюднення рішення суду.

"Я не приймаю закони. Я не санкціонувала бюджетні закони. Це робили депутати і сенатори. Я абсолютно довела ... що я не маю контролю над [цим]".

Вона заявила, що утримається від балотування на державну посаду в наступному році. Адвокат Кіршнер не відповів на запит про коментар.

Прокурори заявили, що Кіршнер направляла гроші будівельному магнату Лазаро Баесу, коли вона була президентом з 2007 по 2015 рік. Кілька чиновників з її адміністрації були засуджені в окремих корупційних справах.

Під час її перебування на посаді та її чоловіка і попередника Нестора Кіршнера компанії, що належали Баезу, отримали десятки державних контрактів на будівництво дорожньої інфраструктури в провінції Санта-Крус. Велика, малонаселена провінція на півдні Аргентини була рідною провінцією Кіршнерів і базою, з якої вони започаткували свою політичну династію у 1980-х роках.

Прокурор Дієго Лучіані назвав цю справу "однією з найбільш екстраординарних корупційних схем" в історії Аргентини. Влада стверджує, що близько 46 мільярдів песо було присуджено Баесу на 51 дорожній проект з 2003 по 2015 рік. Прокурори стверджують, що майже половина з них не була завершена.

Баез зареєстрував свою компанію Austral Construction за кілька днів до того, як Нестор Кіршнер був приведений до присяги в якості президента в 2003 році.

"Лазаро Баес, друг тодішнього президента і діловий партнер, за одну ніч став будівельним бізнесменом", - сказав Лучіані під час обвинувального етапу судового процесу.

У вівторок Баес також був визнаний винним і засуджений до шести років ув'язнення, як і колишній міністр громадських робіт Хосе Лопес.

Правляча пероністська коаліція намагається заручитися підтримкою за межами своєї бази. Змушений скоротити витрати за угодою з Міжнародним валютним фондом, уряд опинився між своїми економічними проблемами і тонкими валютними резервами США. Минулого року він програв проміжні вибори, і опитування показують, що наступний рік також буде складним, пише The Washington Post.

"Важко уявити час більшої політичної слабкості для [Крістіни Фернандес де Кіршнер], з рекордним рівнем несприйняття близько 70 відсотків, оскільки її база підтримки зменшується", - сказав політичний аналітик Лукас Ромеро, директор консалтингової компанії Synopsis.

"Її лідерство в партії є абсолютно беззаперечним, навіть після цього вироку, - сказав він.

"Але цей вирок зміцнює її намір голосувати за низькою стелею і є ще однією причиною для неї не балотуватися в президенти в наступному році".

У нещодавньому інтерв'ю бразильським ЗМІ Кіршнер заперечила, що Баез був її діловим партнером, але визнала, що він "дружив" з її чоловіком, який помер у 2010 році. Влада виявила деякі неформальні комерційні зв'язки.

Цей вирок є першим для Кіршнер, яка перебувала під слідством за кількома звинуваченнями. За деякими з них вона була виправдана, інші були зняті. Вони включали звинувачення в корупції, а також звинувачення в тому, що вона допомогла приховати передбачувану роль Ірану в бомбардуванні єврейського центру в Буенос-Айресі в 1994 році, додає The Washington Post.

Прихильники Кіршнер почали збиратися біля будівлі суду у вівторок вранці на знак протесту проти довгоочікуваного рішення.

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