Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров 26 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга сообщила о том, какие гуманитарные коридоры будут работать сегодня. Всего согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщает УНН.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте.
Безвозмездно дозаправить машины мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улице Мелитопольское шоссе, 87б.
Из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет.
Киевская область
Из села Плесецкое до города Фастов. Место собрания - Здание сельсовета на улице Центральная, 57. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова
Из села Севериновка до Белогородки. Место сбора - улица Ивана Мазепы, 20. Автобусы для эвакуации будут отправлены с Белогородки
Из города Бородянка до города Белая Церковь. Место сбора - улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены с города Белая Церковь
Из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки до города Белая Церковь. Место сборов-торговый центр на ул. Леси Украинки, 46.
Село Красная Слобода. Автобусы для эвакуации будут отправлены с города Белая Церковь
Луганская область
Из города Рубежное. Место сбора - улица Чехова, 11.
Из селения Нижнее. Место сбора - улица Парковая, 13.
Из города Лисичанск. Место Зборов-РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из города Попасная. Место собрания: ул. Первомайская, 42
Город Северодонецк. Место собраний: проспект Химиков, 28.
Город Горный. Место сборов: вул. Гагарина, 13
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены с города Бахмут
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"По имеющейся у нас информации оккупанты запланировали сегодня показательную акцию - собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации. Россияне понимают, что теряют контроль и поэтому прибегают к пропаганде - вывозят людей в подконтрольный им Крым. Тем не менее, эти шаги ничтожны и преступны! А Херсон и херсонцы - герои!",- подчеркнула Ирина Верещук.