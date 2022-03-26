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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 70881 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів 26 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу повідомила про те, які гуманітарні коридори будуть працювати сьогодні. Всього погоджено 10 гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.

Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів 26 березня

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.

Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

Київська область

З села Плесецьке до міста Фастів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова

З села Северинівка до Білогородки. Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки

З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

З сіл Червона Слобода, Рожів та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46.

Село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

Луганська область

З міста Рубіжне. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

З селища Нижнє. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

З міста Лисичанськ. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна. Місце зборів: вул. Первомайська, 42

Місто Сєвєродонецьк. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Місто Гірське. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут

Цитата

«За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців. Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Росіяни розуміють, що втрачають контроль і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму. Проте, ці кроки нікчемні і злочинні! А Херсон і херсонці – Герої!», - наголосила Ірина Верещук.

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