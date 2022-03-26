Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів 26 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу повідомила про те, які гуманітарні коридори будуть працювати сьогодні. Всього погоджено 10 гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.
Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б.
Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.
Київська область
З села Плесецьке до міста Фастів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова
З села Северинівка до Білогородки. Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки
З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
З сіл Червона Слобода, Рожів та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46.
Село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
Луганська область
З міста Рубіжне. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
З селища Нижнє. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
З міста Лисичанськ. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З міста Попасна. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
Місто Сєвєродонецьк. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Місто Гірське. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут
Цитата
«За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців. Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Росіяни розуміють, що втрачають контроль і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму. Проте, ці кроки нікчемні і злочинні! А Херсон і херсонці – Герої!», - наголосила Ірина Верещук.