Вице-президент США отложил визит в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вице-президент США Майк Пенс отложил свой предстоящий визит в Израиль на несколько дней. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы спикера парламента Израиля и министерства иностранных дел страны и офиса М.Пенса сообщает CNN, передает УНН.
На фоне продолжающегося протеста против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство США в Священный город, такую задержку визита М.Пенса объяснили тем, что конгресс США готовится голосовать по масштабному законопроекту о налоговой реформе.
Голос М.Пенса может иметь решающее значение для надежд республиканцев на принятие законопроекта о налоговой реформе до конца года, пишет издание. Отсрочка визита в Иерусалим и то, что вице-президент останется в Вашингтоне, позволяет Пенсу проголосовать, если вопрос налоговой реформы продвинется на следующей неделе.
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Офис М.Пенса подтвердил, что теперь он собирается покинуть Вашингтон во вторник, остановившись в Египте для краткого визита, прежде чем прибыть в Израиль для многодневного визита.
Его график включает в себя обращение в израильском кнессете в четверг.
Он завершит поездку визитом на американскую базу в Германии и вернется в субботу.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, которое ранее было в Тель-Авиве.