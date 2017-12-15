Віце-президент США відклав візит до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс відклав свій майбутній візит до Ізраїлю на декілька днів. Про це з посиланням на дані прес-служби спікера парламенту Ізраїлю і міністерства закордонних справ країни і офісу М.Пенса повідомляє CNN, передає УНН.
На тлі триваючого протесту проти рішення президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести посольство США в Священне місто, таку затримку візиту М.Пенса пояснили тим, що конгрес США готується голосувати щодо масштабного законопроекту про податкову реформу.
Голос М.Пенса може мати вирішальне значення для надій республіканців на прийняття законопроекту про податкову реформу до кінця року, пише видання. Відстрочка візиту в Єрусалим і те, що віце-президент залишиться в Вашингтоні, дозволяє М.Пенсу проголосувати, якщо питання податкової реформи просунеться на наступному тижні.
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Офіс М.Пенса підтвердив, що тепер він збирається покинути Вашингтон у вівторок, зупинившись в Єгипті для короткого візиту, перш ніж прибути до Ізраїлю для багатоденного візиту.
Його графік включає в себе звернення в ізраїльському кнесеті в четвер.
Він завершить поїздку візитом на американську базу в Німеччині і повернеться в суботу.
Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду почати підготовку до перенсення туди посольства, яке раніше було в Тель-Авіві.