Вице-премьер министр Верещук рассказала о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга отчиталась о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров, сообщает УНН.
Детали
Сегодня сработало два гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7 тыс. 331 Человек.
Из города Мариуполь в город Запорожье собственным транспортом сегодня доехало 2 тыс. 800 Человек. Также, 4 тыс. Мариупольцев были централизованно эвакуированы из города Бердянск автобусами.
Для продолжения работы гуманитарных штабов, для помощи мариупольцам в город Бердянск было завезено 80 тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости.
Из города Мелитополь в Запорожье был эвакуирован 531 человек. Была доставлена гуманитарная помощь.
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"На завтра мы договариваемся о гуманитарные коридоры для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей", - добавила Верещук.
Также министр прокомментировала сообщение о запланированном открытии в Ростове-на-Дону офиса Красного Креста.
"Мы официально обратились к президенту этой организации Питера Мауэра с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ними из Мариуполя и обеспечить возможность их безопасного возвращения в Украину", - сказала она.