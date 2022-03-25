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Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.

Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів

Деталі

Сьогодні спрацювало два гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 7 тис. 331 людина.

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя власним транспортом сьогодні доїхало 2 тис. 800 людей. Також, 4 тис. маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами.

Для продовження роботи гуманітарних штабів, для допомоги маріупольцям у місто Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності.

З міста Мелітополь до Запоріжжя була евакуйована 531 людина. Було доставлено гуманітарну допомогу.

Цитата

"На завтра ми домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської та Луганської областей", - додала Верещук.

Також міністр прокоментувала повідомлення про заплановане відкриття у Ростові-на-Дону офісу Червоного хреста.

"Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки усіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити можливість їх безпечного повернення в Україну", - сказала вона.

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