Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
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Сьогодні спрацювало два гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 7 тис. 331 людина.
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя власним транспортом сьогодні доїхало 2 тис. 800 людей. Також, 4 тис. маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами.
Для продовження роботи гуманітарних штабів, для допомоги маріупольцям у місто Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності.
З міста Мелітополь до Запоріжжя була евакуйована 531 людина. Було доставлено гуманітарну допомогу.
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"На завтра ми домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської та Луганської областей", - додала Верещук.
Також міністр прокоментувала повідомлення про заплановане відкриття у Ростові-на-Дону офісу Червоного хреста.
"Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки усіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити можливість їх безпечного повернення в Україну", - сказала вона.