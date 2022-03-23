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Вице-премьер министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 23 марта

Киев • УНН

 • 141532 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга отчиталась о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров, сообщает УНН.

Вице-премьер министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 23 марта

Детали

С 9 гуманитарных коридоров сегодня сработало 7. Всего эвакуировано 4 554 человека.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье сегодня на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев.

"Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, которые еще вчера доехали до Бердянска были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город. Также целый день на блокпосте в городе Васильевка оккупанты удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Колонна сегодня останется на ночь в городе Токмак и завтра утром продолжит движение до города Бердянск", - уточнила Верещук, добавляя, что завтра должны быть освобождены наши спасатели из ГСЧС и водители автобусов, которых вчера безосновательно задержали в городе Мангуш.

Запорожская область

Колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье сегодня целый день оккупанты удерживали на блокпосте в городе Васильевка.

Сейчас их уже пропустили и они продолжат движение по маршруту завтра утром из города Токмак.

Наряду с этим, из города Гуляйполе в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гуманитарную помощь.

Киевская область

Из поселков Большая Дымерка и Богдановка в Бровары удалось эвакуировать 769 человек.

Из города Бородянка в город Белая Церковь снова не удалось вытащить людей из-за нарушения режима тишины со стороны оккупационных войск.

Из села Светильня в город Бровары эвакуировали 150 человек.

Луганская область

Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная и поселка Нижнее сегодня эвакуировано в город Бахмут 672 человека.

Также гуманитарными коридорами в эти города было доставлено 60 тонн гуманитарной помощи-консервы, крупа и мука.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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