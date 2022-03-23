Вице-премьер министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 23 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга отчиталась о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров, сообщает УНН.
Детали
С 9 гуманитарных коридоров сегодня сработало 7. Всего эвакуировано 4 554 человека.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье сегодня на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев.
"Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, которые еще вчера доехали до Бердянска были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город. Также целый день на блокпосте в городе Васильевка оккупанты удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Колонна сегодня останется на ночь в городе Токмак и завтра утром продолжит движение до города Бердянск", - уточнила Верещук, добавляя, что завтра должны быть освобождены наши спасатели из ГСЧС и водители автобусов, которых вчера безосновательно задержали в городе Мангуш.
Запорожская область
Колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье сегодня целый день оккупанты удерживали на блокпосте в городе Васильевка.
Сейчас их уже пропустили и они продолжат движение по маршруту завтра утром из города Токмак.
Наряду с этим, из города Гуляйполе в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гуманитарную помощь.
Киевская область
Из поселков Большая Дымерка и Богдановка в Бровары удалось эвакуировать 769 человек.
Из города Бородянка в город Белая Церковь снова не удалось вытащить людей из-за нарушения режима тишины со стороны оккупационных войск.
Из села Светильня в город Бровары эвакуировали 150 человек.
Луганская область
Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная и поселка Нижнее сегодня эвакуировано в город Бахмут 672 человека.
Также гуманитарными коридорами в эти города было доставлено 60 тонн гуманитарной помощи-консервы, крупа и мука.