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Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.

Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня

Деталі

З 9 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 7. Всього евакуйовано 4 554 людини.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя сьогодні на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.

"Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста. Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ", - уточнила Верещук, додаючи, що завтра мають бути звільнені наші рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш.

Запорізька область

Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блокпості у місті Василівка.

Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак.

Поряд з цим, з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуювати 51 людину і завезти в місто гуманітарну допомогу.

Київська область

З селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей.

З міста Бородянка до міста Біла Церква знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ.

З села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей.

Луганська область

З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна та селища Нижнє сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини.

Також гуманітарними коридорами до цих міст було доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги – консерви, крупа та мука.

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