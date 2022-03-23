Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
Деталі
З 9 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 7. Всього евакуйовано 4 554 людини.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя сьогодні на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.
"Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста. Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ", - уточнила Верещук, додаючи, що завтра мають бути звільнені наші рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш.
Запорізька область
Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блокпості у місті Василівка.
Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак.
Поряд з цим, з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуювати 51 людину і завезти в місто гуманітарну допомогу.
Київська область
З селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей.
З міста Бородянка до міста Біла Церква знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ.
З села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей.
Луганська область
З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна та селища Нижнє сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини.
Також гуманітарними коридорами до цих міст було доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги – консерви, крупа та мука.