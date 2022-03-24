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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров

Киев • УНН

 • 407021 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня, сообщает УНН. С 7 гуманитарных коридоров для людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все, эвакуировано - 3343 человека.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о результатах работы сегодняшних гуманитарных коридоров

Донецкая область

Из города Мариуполь на собственном транспорте в город Запорожье сегодня досталось 2 717 мариупольцев.

"К сожалению, оккупанты уже третьи сутки не пропускают в город гуманитарную колонну. Однако мы не оставляем попыток! Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из города Бердянск, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать перед въездом в город", - отметила вице-премьер.

Также сегодня были освобождены все водители и спасатели ГСЧС, которые были захвачены в городе Мангуш 2 дня назад. Они уже присоединились к колонне на въезде в город Бердянск.

Запорожская область

Из города Пологи сегодня были эвакуированы 117 человек, в т. ч. 35 детей-сирот из местного интерната. Завтра они будут направлены на временную реабилитацию в Италию. Также в город была доставлена гуманитарная помощь.

Из города Мелитополь эвакуацию провести не удалось, но гуманитарная колонна добралась до города и продолжит завтра свое движение.

Киевская область

Из поселков Большая Дымерка, Богдановка и села Бервиця было эвакуировано 509 человек до Броваров.

"Также сегодня состоялся обмен наших военнопленных и гражданских моряков. Все они уже в безопасности и получают всю необходимую помощь. Мы продолжаем работать над освобождением всех наших граждан, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный.

Также направила обращение в рф в отношении похищенных представителей органов местного самоуправления. Украина требует и настаивает на том, что брать в плен гражданских является нарушением международного гуманитарного права и мы требуем их немедленного освобождения!",- Заявила Ирина Верещук.

Она отметила, что люди, которым удалось спастись из плена оккупантов, рассказывают о массовых применения пыток к пленным.

"Публично подчеркиваю: мы найдем каждого российского военного и их прихвостней, которые прибегают к военным преступлениям и привлечем их к строжайшей ответственности в Гаагском трибунале и других инстанциях. Не думайте, что ваши фамилии нам неизвестны", - предостерегла вице-премьер-министр.

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