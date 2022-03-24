Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів

Донецька область

З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталося 2 717 маріупольців.

"На жаль, окупанти вже третю добу не пропускають в місто гуманітарну колону. Проте ми не полишаємо спроб! Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати перед в’їздом до міста", - зазначила віце-прем’єр.

Також сьогодні було звільнено усіх водіїв та рятувальників ДСНС, які були захоплені в місті Мангуш 2 дні тому. Вони вже приєдналися до колони на в'їзді до міста Бердянськ.

Запорізька область

З міста Пологи сьогодні було евакуйовано 117 людей, в т.ч. 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста було доставлено гуманітарну допомогу.

З міста Мелітополь евакуацію провести не вдалося, але гуманітарна колона дісталася міста і продовжить завтра свій рух.

Київська область

З селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця було евакуйовано 509 людей до Броварів.

"Також сьогодні відбувся обмін наших військовополонених та цивільних моряків. Всі вони вже в безпеці і отримують усю необхідну допомогу. Ми продовжуємо працювати над звільненням усіх наших громадян, в тому числі прикордонників та цивільних із острова Зміїний.

Також надіслала звернення до рф щодо викрадених представників органів місцевого самоврядування. Україна вимагає і наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права і ми вимагаємо їх негайного звільнення!", - заявила Ірина Верещук.

Вона зазначила, що люди, яким вдалося врятуватися з полону окупантів, розповідають про масові застосування тортур до полонених.

"Публічно наголошую: ми знайдемо кожного російського військового та їх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо їх до найсуворішої відповідальності в Гаазькому трибуналі та інших інстанціях. Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі", - застерегла віце-прем’єр-міністр.