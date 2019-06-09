Новый вице-премьер-министр Молдовы: Двоевластие не может длиться долго

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Киев  •  УНН

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Андрей Нэстасе, которого в новом Кабинете назначили вице-премьер-министром рассказал о необходимости и возможности разрешения ситуации в Молдове 

КИЕВ. 9 июня. УНН. Второй день Республика Молдова находится в точке наивысшего напряжения вокруг коалиционных переговоров и назначения правительства. После неудачных переговоров между Партией социалистов и Демократической партией, (в результате которых был опубликован компромат на президента Игоря Додона), социалисты решились на сотрудничество с оппозиционным блоком ACUM. Меморандум о сотрудничестве был подписан в субботу в ходе экстренного заседания парламента. В тот же день назначили и новый состав правительства. Однако, Конституционный суд Молдовы назвал эти действия незаконными из-за превышения отведенных сроков. После отстранения с должности главы государства Додона из-за отказа распускать парламент, действующий премьер-министр Павел Филип с позиции и.о. президента объявил о досрочных выборах, которые состоятся 6 сентября. Один из лидеров блока ACUM, Андрей Нэстасе, которого в новом Кабинете назначили вице-премьер-министром рассказал в интервью УНН, что сторонники ACUM не согласны с таким вариантом и готовы выйти на протест, если власть не будет передана в течении двух дней.

— Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию в Молдове и как блок ACUM рассматривает решение о досрочных выборах?

— Бывшая власть (правительство Демократической партии — ред.) находится в агонии, она пытается всеми законными и незаконными, и больше незаконными способами препятствовать законному правительству осуществлять государственную власть. Это — отчаяние, это какие-то судорожные потуги бандитского характера. Вы знаете, когда идет агония — это опасно. Так вот, эта бывшая власть находится в таком состоянии и пытается играть в очень опасную игру в условиях полной изоляции. Ее действия представляют серьезную угрозу для жизни граждан республики Молдова.

— Блок ACUM достиг соглашения с Партией социалистов, после того, как социалисты не договорились с Демократической партией. Социалисты выдвигали ACUM требованье о федерализации Молдовы, как демократам?

— У нас это исключено. Мы категорически являемся сторонниками унитарного государства и этот вопрос даже не ставился. Вы должны понять, что мы не заключили коалиционное соглашение. У нас нет коалиционного соглашения с социалистами, как такового. У нас есть протокол временного технического большинства. Там оговорены ряд законов, за которые обязуется проголосовать Партия социалистов, там оговорено условие, что мы голосуем за их спикера, а они голосуют за наше правительство, но некоторые министерства остаются непартийными — ни нам, ни им, и что это правительство будет поддержано этим большинством, а все международные соглашения, включая Договор об ассоциации с Европейским Союзом, будут соблюдены. Никакой федерализации быть не может и об этом не шла даже речь. Мы сторонники унитарного государства и это не обсуждается.

— Все-таки, ACUM уже пробовал договориться с социалистами на протяжении этих трех месяцев. Почему не удалось достигнуть консенсуса раньше, если вы знали, что Конституционный суд может прибегнуть к определенным механизмам и может сложится подобная ситуация?

— Это вопрос больше не к нам, а к социалистам. Такая была ситуация, к сожалению. Если бы наши партнеры (социалисты — ред.) раньше поняли, как опасно входить во взаимодействие с Плахотнюком (Влад Плахотнюк, лидер Демократической партии — ред.) и этим мафиозным кланом, может быть, мы гораздо раньше приступили бы к деолигархизации. Есть то, что есть. Такая была ситуация. Там были свои интересы, своя зависимость (социалистов — ред.) от Плахотнюка. Хорошо, что на последней стометровке, у них хватило мужества выйти из-под этого контроля, и у нашей страны появился шанс.

— То есть, в итоге сложился кризис, потому что социалисты хотели себя подороже “продать”?

— У них была идея, что они все-таки сформируют коалицию с Демократической партией. Очень долгое время это была их главная преференция, несмотря на то, что они маневрировали, говорили, что это не так, — на самом деле, все знали, что они хотели другого. И только под воздействием ряда обстоятельств, в последний момент им хватило мужество выйти из-под этого окружения и сделать так, как нужно.

— Как лично вы относитесь к тому, что президент Молдовы Игорь Додон на видео озвучил конкретные суммы, которые получает из Кремля?

— Вы понимаете, я знаю, кто опубликовал это видео (видео опубликовано телеканалом Publika.md, который принадлежит лидеру демократов — ред. ).

— Это не меняет сути.

— Это несколько меняет. Потому что этот человек (В. Плахотнюк — ред.) большой специалист по всяким видео. Всю свою политическую карьеру он построил на видео. Он мастер монтажей и различных подтасовок и гарантий, что там именно то, что есть, я не имею. В конце концов, на сегодняшний день нужно выбирать приоритеты. Приоритетом является избавление страны от криминального режима, а этот криминальный режим возглавляется Плахотнюком, который является российским гражданином и идеи федерализации он так же поддерживал и несколько раз пытался продать России (вопрос решение конфликта в Приднестровье — ред.) в обмен на то, чтобы там закрыли дело против него. Так скажите, нам из двух зол, какую выбирать? Когда один пытается продать душу дьяволу и начать федерализацию лишь бы остаться на свободе и другой, который это делает, тоже по каким-то соображениям. И этот, другой — передумал и идет все-таки на то, чтобы помочь в деолигархизации страны. Нам что нужно было делать? Если бы у нас был 51 мандат, мы бы не разговаривали ни с одним, ни с другим. Но в этих условиях пришлось вбирать между меньшим злом.

— Если все-таки выборы состоятся, как вы оцениваете свои шансы?

— Мы не рассматриваем вариант с выборами сейчас. Это не обсуждается сейчас. Есть законы о парламенте, есть законы о правительстве, сегодня пришло подтверждение от Европейского союза, который признал наше правительство. Парламентские выборы в ближайшее время мы не рассматриваем. Я думаю, что они все равно будут, досрочные выборы. Я хочу пояснить вам четко, что мы с социалистами разные. И этот консенсус не может иметь долгосрочный характер, он необходим для того, чтобы привести в нормальное состояние Молдову. Как только это произойдет — через полгода, через год, — я думаю, что досрочные выборы все равно состоятся, но уже в более нормальных, свободных условиях. Я думаю, что в этой ситуации, до конца года мы не планируем досрочных выборов. Наше правительство легитимное, оно уже признается всеми странами мира, поэтому сейчас идет вопрос о том, чтобы передача власти состоялась без дестабилизации ситуации.

— Сейчас в Кишинёве проходят протесты сторонников демократов, вы собираетесь выводить людей на улицы?

— Это может случится только в одном случае: когда продолжится злостная узурпация власти, потому что пока через улицы пытаются давить те, кто, пока еще, сидят в этих креслах и пока еще контролируют государственные институты. Они (демократы — ред.) сегодня попытались сделать большой протест, но со всеми деньгами и административным ресурсом, им удалось собрать 2 тысячи человек, пока шли до президентуры, осталось 500. Причем они уже используют маргинальные элементы, бандитские группировки, спортсменов. Ну, вы знаете, что такое “титушки”. Это их метод. Пока мы призываем своих сторонников сохранять спокойствие, несмотря на то, что у нас все кипит. Люди хотят выйти на улицу, но есть проблема в том, что нежелательно допустить дестабилизацию, нежелательны провокации, поэтому мы не призываем своих сторонников. Но, если дело зайдет слишком далеко и даже международная поддержка нашего правительства не заставит Плахотнюка отдать власть, тогда возможно призвать своих сторонников останется последним средством для нас

— Вы сказали, “если злостная узурпация затянется”. Как вы разграничиваете во времени этот период? Это сколько дней?

— Времени нет. Вы же понимаете, что двоевластие не может длиться долго. Если день-два власть не начнет передавать государственные институты, значит надо звать народ на площадь. Страна не может управляться де-факто двумя правительствами.

— То есть, вы даете властям до двух дней на передачу полномочий?

— Я не виду, чтобы было больше. Нужно иметь до вторника полную передачу власти. Если они упираются, значит тогда мы будем, возможно, просить международные санкции персональные, а внутри страны мы будем звать народ на протест, потому что это уже — узурпация.

Справка УНН. 24 февраля, в Республике Молдова прошли парламентские выборы. Как показали результаты, поддержка политических партий распределилась следующим образом: Партия социалистов — 31%, блок “ACUM” (Альянс “Платформы достоинство и правда” Андрэя Нэстасе и партии “Действие и солидарность” Майи Санду) — 27%, Демократическая партия — 24% и партия “Шор” — 8%. При этом, выборы впервые проходили по смешанной системе и 51 депутат из 100 избирался на одномандатных округах. В общем, в новом составе парламента социалисты получат 34 мандата, демократы — 31, блок ACUM — 26, партия “Шор” — 7.

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