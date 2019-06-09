Новий віце-прем'єр-міністр Молдови: Двовладдя не може тривати довго

КИЇВ. 9 червня. УНН. Другий день Республіка Молдова знаходиться в точці найвищого напруження навколо коаліційних переговорів і призначення уряду. Після невдалих переговорів між Партією соціалістів і Демократичною партією, (в результаті яких був опублікований компромат на президента Ігоря Додона), соціалісти зважилися на співпрацю з опозиційним блоком ACUM. Меморандум про співпрацю був підписаний в суботу в ході екстреного засідання парламенту. У той же день призначили новий склад уряду. Однак, Конституційний суд Молдови назвав ці дії незаконними через перевищення відведених термінів. Після відсторонення з посади глави держави Додона через відмову розпускати парламент, чинний прем'єр-міністр Павло Філіп з позиції в.о.президента оголосив про дострокові вибори, які відбудуться 6 вересня. Один з лідерів блоку ACUM, Андрій Нестасе, якого в новому Кабінеті призначили віце-прем'єр-міністром розповів в інтерв'ю УНН, що прихильники ACUM не згодні з таким варіантом і готові вийти на протест, якщо влада не буде передана протягом двох днів.

- Як ви оцінюєте ситуацію, що склалася в Молдові та як блок ACUM розглядає рішення про дострокові вибори?

- Колишня влада (уряд Демократичної партії - ред.) знаходиться в агонії, вона намагається всіма законними і незаконними, і більше незаконними способами, перешкоджати законному уряду здійснювати державну владу. Це - відчай, це якісь судомні потуги бандитського характеру. Ви знаєте, коли йде агонія - це небезпечно. Так ось, ця колишня влада перебуває в такому стані і намагається грати в дуже небезпечну гру в умовах повної ізоляції. Її дії становлять серйозну загрозу для життя громадян республіки Молдова.

- Блок ACUM досяг угоди з Партією соціалістів, після того, як соціалісти не домовилися з Демократичною партією. Соціалісти висували ACUM вимоги про федералізацію Молдови, як демократам?

- У нас це виключено. Ми категорично є прихильниками унітарної держави і це питання навіть не ставилося. Ви повинні зрозуміти, що ми не уклали коаліційну угоду. У нас немає коаліційної угоди з соціалістами, як такого. У нас є протокол тимчасової технічноїбільшості. Там обумовлені ряд законів, за які зобов'язується проголосувати Партія соціалістів, там обумовлено умова, що ми голосуємо за їх спікера, а вони голосують за наш уряд, але деякі міністерства залишаються непартійними - ні нам, ні їм, і що цей уряд буде підтримано цією більшістю, а всі міжнародні угоди, включаючи Договір про асоціацію з Європейським Союзом, будуть дотримані. Ніякої федералізації бути не може і про це не йшла навіть мова. Ми прихильники унітарної держави і це не обговорюється.

- Все-таки, ACUM вже пробував домовитися з соціалістами протягом цих трьох місяців. Чому не вдалося досягти консенсусу раніше, якщо ви знали, що Конституційний суд може вдатися до певних механізмів і складеться подібна ситуація?

- Це питання більше не до нас, а до соціалістів. Така була ситуація, на жаль. Якби наші партнери (соціалісти - ред.) раніше зрозуміли, як небезпечно входити у взаємодію з Плахотнюком (Влад Плахотнюк, лідер Демократичної партії - ред.) і цим мафіозним кланом, може бути, ми набагато раніше приступили б до деолігархізації. Є те, що є. Така була ситуація. Там були свої інтереси, своя залежність (соціалістів - ред.) від Плахотнюка. Добре, що на останній стометрівці, у них вистачило мужності вийти з-під цього контролю, і у нашої країни з'явився шанс.

- Тобто, в результаті склався кризу, тому що соціалісти хотіли себе дорожче "продати"?

- У них була ідея, що вони все-таки сформують коаліцію з Демократичною партією. Дуже довгий час це була їхня головна преференція, незважаючи на те, що вони маневрували, говорили, що це не так, - насправді, все знали, що вони хотіли іншого. І тільки під впливом ряду обставин, в останній момент їм вистачило мужність вийти з-під цього оточення і зробити так, як потрібно.

- Як особисто ви ставитеся до того, що президент Молдови Ігор Додон на відео озвучив конкретні суми, які отримує з Кремля?

- Ви розумієте, я знаю, хто опублікував це відео (відео опубліковано телеканалом Publika.md, який належить лідеру демократів - ред.).

- Це не міняє суті.

- Це дещо змінює. Тому що ця людина (В.Плахотнюк - ред.) великий фахівець всяких відео. Всю свою політичну кар'єру він побудував на відео. Він майстер монтажів і різних маніпуляцій і гарантій, що там саме те, що є, я не маю. Зрештою, на сьогоднішній день потрібно вибирати пріоритети. Пріоритетом є позбавлення країни від кримінального режиму, а цей кримінальний режим очолюється Плахотнюком, який є російським громадянином і ідеї федералізації він так само підтримував, і кілька разів намагався продати Росії (питання вирішення конфлікту в Придністров'ї - ред.) в обмін на те, щоб там закрили справа проти нього. Так скажіть, нам з двох зол, яке вибирати? Коли один намагається продати душу дияволу і почати федералізацію аби залишитися на волі і інший, який це робить, теж з якихось міркувань. І цей, інший - передумав і йде все-таки на те, щоб допомогти в деолігархізації країни. Нам що потрібно було робити? Якби у нас був 51 мандат, ми б не розмовляли ні з одним, ні з іншим. Але в цих умовах довелося обирати між меншим злом.

- Якщо все-таки вибори відбудуться, як ви оцінюєте свої шанси?

- Ми не розглядаємо варіант з виборами зараз. Це не обговорюється зараз. Є закони про парламент, є закони про уряд, сьогодні прийшло підтвердження від Європейського союзу, який визнав наш уряд. Парламентські вибори найближчим часом ми не розглядаємо. Я думаю, що вони все одно будуть, дострокові вибори. Я хочу пояснити вам чітко, що ми з соціалістами різні. І цей консенсус не може мати довгостроковий характер, він необхідний для того, щоб привести в нормальний стан Молдову. Як тільки це відбудеться - через півроку, через рік, - я думаю, що дострокові вибори все одно відбудуться, але вже в більш нормальних, вільних умовах. Я думаю, що в цій ситуації, до кінця року ми не плануємо дострокових виборів. Наш уряд легітимний, воно вже визнається всіма країнами світу, тому зараз йде питання про те, щоб передача влади відбулася без дестабілізації ситуації.

- Зараз в Кишиневі проходять протести прихильників демократів, ви збираєтеся виводити людей на вулиці?

- Це може статися тільки в одному випадку: коли продовжиться злісна узурпація влади, тому що поки через вулиці намагаються тиснути ті, хто, поки ще, сидять в цих кріслах і поки ще контролюють державні інститути. Вони (демократи - ред.) сьогодні спробували зробити великий протест, але з усіма грошима і адміністративним ресурсом, їм вдалося зібрати 2 тисячі чоловік, поки йшли до президентури, залишилося 500. Причому вони вже використовують маргінальні елементи, бандитські угруповання, спортсменів. Ну, ви знаєте, що таке "тітушки". Це їх метод. Поки ми закликаємо своїх прихильників зберігати спокій, незважаючи на те, що у нас все кипить. Люди хочуть вийти на вулицю, але є проблема в тому, що небажано допустити дестабілізацію, небажані провокації, тому ми не закликаємо своїх прихильників. Але, якщо справа зайде надто далеко і навіть міжнародна підтримка нашого уряду не змусить Плахотнюка віддати владу, тоді можливо закликати своїх прихильників залишиться останнім засобом для нас

- Ви сказали, "якщо злісна узурпація затягнеться". Як ви розмежовує в часі цей період? Це скільки днів?

- Часу немає. Ви ж розумієте, що двовладдя не може тривати довго. Якщо день-два влада не почне передавати державні інститути, значить треба кликати народ на площу. Країна не може управлятися де-факто двома урядами.

- Тобто, ви даєте владі до двох днів на передачу повноважень?

- Я не увазі, щоб було більше. Потрібно мати до вівторка повну передачу влади. Якщо вони впираються, значить тоді ми будемо, можливо, просити міжнародні санкції персональні, а всередині країни ми будемо кликати народ на протест, тому що це вже - узурпація.

Довідка УНН. 24 лютого, в Республіці Молдова пройшли парламентські вибори. Як показали результати, підтримка політичних партій розподілилася наступним чином: Партія соціалістів - 31%, блок "ACUM" (Альянс "Платформи гідність і правда" Андре Нестасе і партії "Дія і солідарність" Майї Санду) - 27%, Демократична партія - 24% і партія "Шор" - 8%. При цьому, вибори вперше проходили за змішаною системою і 51 депутат з 100 обирався на одномандатних округах. Загалом, в новому складі парламенту соціалісти отримають 34 мандати, демократи - 31, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7.



