Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев придерживаться определенных гуманитарных коридоров

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"Пожалуйста, придерживайтесь определенных коридоров. Потому что наши войска могут не знать, что вы едете и делать ту работу, которую они должны делать: защищать нас и убивать оккупантов.

Не следуя определенным коридорам можно попасть под перекрестный огонь", - предупредила она.

Детали

Также Верещук сообщила, где искать информацию о разрешенных для передвижения маршрутах.

"Есть сайты облгосадминистраций. Военные администрации точно информированы, будут коридоры или нет, и каким образом. А также есть местная власть, которая имеет систему оповещения.

Очень важно слушать именно местную власть. Потому что больше всего ранений и больше всего убийств гражданского населения происходит на неустановленных коридорах", - резюмировала она.