Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев придерживаться определенных гуманитарных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинцы должны передвигаться исключительно по определенным властями гуманитарным коридорам. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.
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"Пожалуйста, придерживайтесь определенных коридоров. Потому что наши войска могут не знать, что вы едете и делать ту работу, которую они должны делать: защищать нас и убивать оккупантов.
Не следуя определенным коридорам можно попасть под перекрестный огонь", - предупредила она.
Детали
Также Верещук сообщила, где искать информацию о разрешенных для передвижения маршрутах.
"Есть сайты облгосадминистраций. Военные администрации точно информированы, будут коридоры или нет, и каким образом. А также есть местная власть, которая имеет систему оповещения.
Очень важно слушать именно местную власть. Потому что больше всего ранений и больше всего убийств гражданского населения происходит на неустановленных коридорах", - резюмировала она.