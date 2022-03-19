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Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук закликала українців дотримуватися визначених гуманітарних коридорів

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук закликала українців дотримуватися визначених гуманітарних коридорів

Київ • УНН

 • 148395 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Українці повинні пересуватися виключно по визначених владою гуманітарних коридорах. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"Будь ласка, дотримуйтеся визначених коридорів. Тому що наші війська можуть не знати, що ви їдете і робити ту роботу, яку вони мають робити: захищати нас і вбивати окупантів.

Не дотримуючись визначених коридорів можна потрапити під перехресний вогонь", - попередила вона.

Деталі

Також Верещук поінформувала, де шукати інформацію про дозволені для пересування маршрути.

"Є сайти облдержадміністрацій. Військові адміністрації точно поінформовані, будуть коридори чи ні, і в який спосіб. А також є місцева влада, яка має систему оповіщення.

Дуже важливо слухати саме місцеву владу. Бо найбільше поранень і найбільше вбивств цивільного населення відбувається на невстановлених коридорах", - резюмувала вона.

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