Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры на сегодня

Всего согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье будут работать следующие маршруты:

Бердянск - Запорожье. Место сбора - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10:00 будут поданы на площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации.

В соответствии с достигнутыми договоренностями сегодня должны отпустить наших водителей и работников ГСЧС, которых вчера захватили на блокпосту в городе Мангуш.

Если эти договоренности будут соблюдены, мы будем продолжать попытки работать еще по двум маршрутам:

Мангушская громада - Запорожье. Место сбора: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".

Никольское - Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.

Также из Запорожья по гуманитарному коридору в Бердянск сейчас уже выехали 20 автобусов и бензовоз.

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье. Место сбора: площадь перед городским советом. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье.

Из города Гуляйполе в Запорожье. Место сбора: городской совет, ул. Шевченко, 15/2.

Киевская область

Из поселка Большая Дымерка до Броваров. Место сбора: здание сельсовета на вул. Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора: сельсовет на ул. Богдана Хмельницкого, 219.

Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сбора: ул. Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.

Из села Светильня в Бровары. Место сбора: сквер им. Марченко.

Луганская область

Из города Рубежное в город Бахмут. Место сбора: ул. Чехова, 11.

Из поселка Нижнее до города Бахмут. Место сбора: ул. Парковая, 13.

Эти маршруты будут проходить в других городах, где также будут делаться остановки для сбора людей:

Город Лисичанск, места сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Город Северодонецк: проспект Химиков 28.

Город Горское: ул. Гагарина 13.

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.