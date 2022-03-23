Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на сегодняшний день, сообщает УНН.
Всего согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье будут работать следующие маршруты:
Бердянск - Запорожье. Место сбора - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10:00 будут поданы на площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации.
В соответствии с достигнутыми договоренностями сегодня должны отпустить наших водителей и работников ГСЧС, которых вчера захватили на блокпосту в городе Мангуш.
Если эти договоренности будут соблюдены, мы будем продолжать попытки работать еще по двум маршрутам:
Мангушская громада - Запорожье. Место сбора: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
Никольское - Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.
Также из Запорожья по гуманитарному коридору в Бердянск сейчас уже выехали 20 автобусов и бензовоз.
Запорожская область
Из города Пологи в Запорожье. Место сбора: площадь перед городским советом. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье.
Из города Гуляйполе в Запорожье. Место сбора: городской совет, ул. Шевченко, 15/2.
Киевская область
Из поселка Большая Дымерка до Броваров. Место сбора: здание сельсовета на вул. Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора: сельсовет на ул. Богдана Хмельницкого, 219.
Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сбора: ул. Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви.
Из села Светильня в Бровары. Место сбора: сквер им. Марченко.
Луганская область
Из города Рубежное в город Бахмут. Место сбора: ул. Чехова, 11.
Из поселка Нижнее до города Бахмут. Место сбора: ул. Парковая, 13.
Эти маршруты будут проходить в других городах, где также будут делаться остановки для сбора людей:
Город Лисичанск, места сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Город Северодонецк: проспект Химиков 28.
Город Горское: ул. Гагарина 13.
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.