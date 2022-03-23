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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 73216 перегляди

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Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогоднішній день, повідомляє УНН.

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні

Всього погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя будуть працювати наступні маршрути:

Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

24 автобуси зараз знаходяться на в’їзді до Бердянська. Із 10:00 будуть подані на площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації.

Відповідно до досягнутих домовленостей сьогодні мають відпустити наших водіїв і працівників ДСНС, яких вчора захопили на блокпосту у місті Мангуш.

Якщо ці домовленості будуть дотримані, ми будемо продовжувати спроби працювати ще по двом маршрутам:

Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Також із Запоріжжя по гуманітарному коридору до Бердянська зараз вже виїхали 20 автобусів і бензовоз.

Запорізька область

З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів - площа перед міською радою. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.

З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів - міська рада, вул. Шевченка, 15/2.

Київська область

З селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів - будинок сільради на вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів - сільрада на вул. Богдана Хмельницького, 219.

З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів - вул. Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.

З села Світильня до Броварів. Місце зборів - сквер ім. Марченка.

Луганська область

З міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів - вул. Чехова, 11.

З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів - вул. Паркова, 13.

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

місто Лисичанськ, місця зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

місто Сєвєродонецьк – проспект Хіміків 28.

місто Гірське – вул. Гагаріна 13.

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

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