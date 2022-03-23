Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогоднішній день, повідомляє УНН.
Всього погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя будуть працювати наступні маршрути:
Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
24 автобуси зараз знаходяться на в’їзді до Бердянська. Із 10:00 будуть подані на площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації.
Відповідно до досягнутих домовленостей сьогодні мають відпустити наших водіїв і працівників ДСНС, яких вчора захопили на блокпосту у місті Мангуш.
Якщо ці домовленості будуть дотримані, ми будемо продовжувати спроби працювати ще по двом маршрутам:
Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»
Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Також із Запоріжжя по гуманітарному коридору до Бердянська зараз вже виїхали 20 автобусів і бензовоз.
Запорізька область
З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів - площа перед міською радою. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів - міська рада, вул. Шевченка, 15/2.
Київська область
З селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів - будинок сільради на вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів - сільрада на вул. Богдана Хмельницького, 219.
З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів - вул. Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.
З села Світильня до Броварів. Місце зборів - сквер ім. Марченка.
Луганська область
З міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів - вул. Чехова, 11.
З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів - вул. Паркова, 13.
Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:
місто Лисичанськ, місця зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
місто Сєвєродонецьк – проспект Хіміків 28.
місто Гірське – вул. Гагаріна 13.
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.