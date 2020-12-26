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Вице-чемпион НБА "Майами" одержал первую победу в новом сезоне

Киев • УНН

 • 12134 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Баскетболисты "Майами Хит" принимали на своем паркете БК "Нью-Орлеан Пеликанс" в поединке регулярного чемпионата НБА, передает УНН.

Вице-чемпион НБА "Майами" одержал первую победу в новом сезоне

В середине второй четверти преимущество хозяев достигло 20-ти очков (52:32). В начале заключительного отрезка “Пеликанс” смогли подтянуться к сопернику на расстояние в 9 баллов, но на большее их не хватило. Уверена победа хозяев — 111:98.

У победителей отметим 23 очка Данкана Робинсона и 9 передач Горана Драгича. За “Пеликанс” дабл-дабл оформил форвард Зайон Вилльямсон — 32 очка и 14 подборов.

Таким образом, “Хит” выиграли первый матч в этом сезоне и имеют в пассиве также одно поражение. В “Нового Орлеана” аналогичная статистика (1:1).

Напомним, что в прошлом сезоне “Хит” дошли до финала НБА, где проиграли “Лейкерс”.

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