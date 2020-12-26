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Віце-чемпіон НБА "Маямі" здобув першу перемогу в новому сезоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Баскетболісти "Маямі Хіт" приймали на власному паркеті БК "Нью-Орлеан Пеліканс" в поєдинку регулярного чемпіонату НБА, передає УНН.

Віце-чемпіон НБА "Маямі" здобув першу перемогу в новому сезоні

В середині другої чверті перевага господарів сягнула 20-ти очок (52:32). На початку заключного відрізку “Пеліканс” змогли підтягнутися до суперника на відстань в 9 балів, але на більше їх не вистачило. Впевнена звитяга господарів — 111:98.

У переможців відзначимо 23 очки Данкана Робінсона та 9 передач Горана Драгіча. За “Пеліканс” дабл-дабл оформив форвард Зайон Вілльямсон — 32 очки і 14 підбирань.

Таким чином, “Хіт” виграли перший матч у даному сезоні і мають в пасиві також одну поразку. У “Нового Орлеана” аналогічна статистика (1:1).

Нагадаємо, що минулого сезону “Хіт” дійшли до фіналу НБА, де програли “Лейкерс”.

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