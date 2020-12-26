Віце-чемпіон НБА "Маямі" здобув першу перемогу в новому сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Баскетболісти "Маямі Хіт" приймали на власному паркеті БК "Нью-Орлеан Пеліканс" в поєдинку регулярного чемпіонату НБА, передає УНН.
В середині другої чверті перевага господарів сягнула 20-ти очок (52:32). На початку заключного відрізку “Пеліканс” змогли підтягнутися до суперника на відстань в 9 балів, але на більше їх не вистачило. Впевнена звитяга господарів — 111:98.
У переможців відзначимо 23 очки Данкана Робінсона та 9 передач Горана Драгіча. За “Пеліканс” дабл-дабл оформив форвард Зайон Вілльямсон — 32 очки і 14 підбирань.
Таким чином, “Хіт” виграли перший матч у даному сезоні і мають в пасиві також одну поразку. У “Нового Орлеана” аналогічна статистика (1:1).
Нагадаємо, що минулого сезону “Хіт” дійшли до фіналу НБА, де програли “Лейкерс”.