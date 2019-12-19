Вторник сообщил о следующих шагах в переговорах по транзиту газа с Россией

"Наработанные основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях", написал он.

"Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", заявил Витренко.

Напомним, в Берлине 19 декабря закончился очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами.