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Вторник сообщил о следующих шагах в переговорах по транзиту газа с Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Наработанные основные принципы соглашений по транзиту газа через Украину потребует дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях. Об этом заявил по окончании раунда переговоров между Украиной, Россией и ЕС в Берлине исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает УНН со ссылкой на страницу Витренко в Facebook.

"Наработанные основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях", написал он.

"Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", заявил Витренко.

Напомним, в Берлине 19 декабря закончился очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами.

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