Єврокомісія задоволена результатами переговорів по газу між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Єврокомісія вітає досягнення згоди між всіма сторонами тристоронніх переговорів по газу, що відбулись сьогодні у Берліні. Про це повідомив журналістам колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч під час брифінгу за підсумками переговорів, передає кореспондент УНН.
“Після цих дуже насичених переговорів я дуже радий сказати, що ми досягли згоди щодо принципу, щодо всіх важливих елементів, що, я думаю, є дуже хорошою і позитивною новиною для Європи, Росії та України, для газового ринку та мешканців всіх держав. Хочу підкреслити, що сьогодні ми не будемо продовжувати обговорення щодо деталей, тому що та угода щодо принципів, якої ми досягли, буде завтра обговорюватись у столицях і має бути фіналізованою та підтриманою в столицях України та Росії, тоді ми продовжимо, поставивши підписи”, — сказав Шефчовіч.
Він висловив подяку німецькій стороні, яка надала можливість для проведення такої зустрічі, а також всім сторонам переговорів.
Нагадаємо, міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що на сьогоднішніх переговорах у Берліні між Україною, Росією і ЄС було напрацьовано кінцевий протокол, який наближає сторони до фінальних договорів щодо газового транзиту.
Як інформував раніше УНН, сьогодні в Берліні були заплановані тристоронні переговори України, Росії і ЄС щодо газу.