Вітренко повідомив про наступні кроки у переговорах по транзиту газу з Росією

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напрацьовані основні принципи угод по транзиту газу через Україну потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. Про це заявив після закінчення раунду переговорів між Україною, Росією і ЄС у Берліні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Вітренка у Facebook.