Вітренко повідомив про наступні кроки у переговорах по транзиту газу з Росією

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напрацьовані основні принципи угод по транзиту газу через Україну потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. Про це заявив після закінчення раунду переговорів між Україною, Росією і ЄС у Берліні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Вітренка у Facebook.

"Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях", написав він.

"Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу", заявив Вітренко.

Нагадаємо, у Берліні 19 грудня закінчився черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

Українські Національні Новини

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