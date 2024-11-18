Выступление Зеленского ожидают в Европарламенте: что обсудят
Киев • УНН
Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Заседание посвящено 1000 дням полномасштабного вторжения россии в Украину.
В Европейском парламенте анонсировали внеочередное пленарное заседание с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на повестку дня Европарламента на неделю с 18 по 24 ноября.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский выступит в (Евро)парламенте из Украины на внеочередном пленарном заседании, посвященном 1000 дням полномасштабного вторжения россии в Украину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, председатель Европарламента Роберта Метсола выступит с заявлением в начале заседания, а лидеры политических групп выступят после выступления Президента Зеленского во вторник.
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