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Выступление Зеленского ожидают в Европарламенте: что обсудят

Выступление Зеленского ожидают в Европарламенте: что обсудят

Киев  •  УНН

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Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Заседание посвящено 1000 дням полномасштабного вторжения россии в Украину.

В Европейском парламенте анонсировали внеочередное пленарное заседание с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на повестку дня Европарламента на неделю с 18 по 24 ноября.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский выступит в (Евро)парламенте из Украины на внеочередном пленарном заседании, посвященном 1000 дням полномасштабного вторжения россии в Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель Европарламента Роберта Метсола выступит с заявлением в начале заседания, а лидеры политических групп выступят после выступления Президента Зеленского во вторник.

Сибига на Совете ЕС говорил о снятии ограничений на дальнобойные удары и санкциях против "теневого флота" рф18 нояб. 2024, 14:26 • 9710 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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