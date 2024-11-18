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Сибига на Совете ЕС говорил о снятии ограничений на дальнобойные удары и санкциях против «теневого флота» рф

Сибига на Совете ЕС говорил о снятии ограничений на дальнобойные удары и санкциях против «теневого флота» рф

Киев  •  УНН

 • 610 просмотра

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Министр иностранных дел Украины выступил на заседании Совета ЕС с призывом усилить санкции против рф. Сибига отметил важность снятия ограничений на дальнобойные удары и борьбы с «теневым флотом» рф.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам говорил о снятии ограничений на дальнобойные удары и призвал усилить санкции против рф и ее «теневого флота», сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сибига во время выступления онлайн отметил, что «всеобъемлющего, справедливого и длительного мира можно достичь только силой и своевременными решениями». «Мир благодаря силе означает приглашение Украины к членству в НАТО, снятие ограничений на дальнобойные удары, разрешение странам-соседям сбивать российские ракеты и дроны в украинском небе, укрепление воздушного щита Украины, усиление санкций против России и ее союзников», указали в МИД.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT17 нояб. 2024, 18:16 • 42688 просмотров

«Мы должны оставаться непоколебимыми. Никакого ослабления международной изоляции России. Никакого умиротворения агрессора. Ничего об Украине без Украины», - заявил Сибига.

Глава МИД Украины также призвал союзников «решительно противостоять любым попыткам приравнять агрессора - Россию - к Украине, которая обороняется от агрессии», указали в министерстве.

Глава украинского внешнеполитического ведомства «призвал усилить санкции против российского „теневого флота“, который приносит России доходы для ведения войны». «Чтобы остановить Россию, мы должны лишить ее военную машину топлива - доходов от нефти», - подчеркнул он.

Министр проинформировал коллег об усилении российских ударов по украинской портовой и аграрной инфраструктуре, что имеет целью ослабить экономику Украины. В этом контексте глава МИД призвал партнеров изучить возможность разработки специальных программ страхования судов и терминалов, что станет прямым и эффективным способом укрепления украинской экономики и устойчивости.

Сибига выразил отдельную благодарность Дании за то, что она стала первой страной, которая начала покупать оружие для Сил обороны непосредственно в Украине. «Недавно примеру Дании последовали Швеция и Норвегия. Призываем государства ЕС присоединиться к этим усилиям и инвестировать в нашу оборонную промышленность. Начинать можно уже сейчас, создавая совместные предприятия, инвестируя в ремонтные хабы и другие проекты», - отметил министр.

Министр подчеркнул важность дальнейшего продвижения к вступлению Украины в ЕС. Он напомнил, что наше государство выполняет свои обязательства и остается преданным внедрению реформ и трансформаций.

Глава МИД призвал европейских коллег отметить 1000 дней сопротивления Украины полномасштабной агрессии России объявлением новых пакетов военной и энергетической помощи, а также четким месседжем агрессору: европейское единство непоколебимо, а ожидания уступок или умиротворения напрасны.

«Украина есть и должна оставаться фактором единства. Наша борьба - это ваша борьба. Наша победа будет вашей победой», - подытожил министр.

"Продолжаю верить, что это необходимо" - Боррель о возможном разрешении ЕС на использование оружия по россии18 нояб. 2024, 09:59 • 17529 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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