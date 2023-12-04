Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.

Детали

ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на применение к Глиняному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Все 15 членов ВСП проголосовали за.

Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина и Игоря Паленика.

На очереди - рассмотрения представления о предоставлении разрешения об аресте судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы.

Дополнение

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.