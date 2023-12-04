Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного
Киев • УНН
Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Виктора Глиняного из-за подозрения во взяточничестве; аналогичные меры были приняты против двух других судей.
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.
Детали
ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на применение к Глиняному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Все 15 членов ВСП проголосовали за.
Перед этим ВСП разрешил арест судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина и Игоря Паленика.
На очереди - рассмотрения представления о предоставлении разрешения об аресте судьи Киевского апелляционного суда Юрия Сливы.
Дополнение
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного
Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Виктора Глиняного из-за подозрения во взяточничестве; аналогичные меры были приняты против двух других судей.
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