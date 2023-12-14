Высшие чиновники обороны США и Китая встретились после тайваньского раскола
Американские и китайские военные возобновили переговоры после напряжённости, вызванной тайным визитом американского чиновника на Тайвань, что свидетельствует об оттепели в военных отношениях. Однако недавние столкновения военных сил КНР с филиппинскими кораблями также свидетельствуют о сохранении определенной напряженности в американо-китайских отношениях.
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов
Силы обороны Украины на Таврическом направлении отразили 82 атаки противника и нанесли значительные потери оккупантам: уничтожено 637 человек личного состава россиян и 19 единиц военной техники.
У главы Евросовета с Макроном и Шольцем перед саммитом ЕС встреча с Орбаном - Politico
Президент Европейского Совета Шарль Мишель встретится с лидерами нескольких стран-членов ЕС, Макроном, Шольцем и Орбаном, чтобы достичь прогресса в вопросах по Украине, переговоры предшествуют саммиту ЕС в Брюсселе.
В НБУ посоветовали банкам создать резервные каналы каналы связи на фоне кибератаки на "Киевстар"
НБУ рекомендовал банкам создать альтернативные каналы связи после кибератаки на "Киевстар".
россияне за сутки обстреляли 4 населенных пункта Донетчины: есть раненый, поврежден железнодорожный путь
Российские войска обстреляли четыре населенных пункта Донецкой области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и железнодорожные пути.
Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"
Президент Байден подтвердил Зеленскому непоколебимую поддержку Украины со стороны США и призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Киева.
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией: в Ниирала выстроились очереди из более 50 автомобилей, а в Ваалимаа движение было спокойным. О искателях убежища не сообщалось, поскольку пересекали границу преимущественно лица с двойным гражданством или местные жители.
"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" помогают Садовому забрать у громады землю в центре Львова
Вопреки требованиям местных жителей и игнорируя потребности военных.
Украина получила около 900 млн долл. от МВФ
Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы.
ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк
Украинские войска успешно защищают свои позиции на левом берегу Херсонской области, отражая атаки россиян и нанося им потери, в частности уничтожая бронетехнику противника.