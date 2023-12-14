Высшие чиновники обороны США и Китая встретились после тайваньского раскола

Высокопоставленный чиновник Пентагона впервые встретился со своим китайским коллегой после того, как в феврале он совершил тайный визит в Тайвань, который сорвал военные переговоры на высшем уровне между США и КНР. Об этом пишет The Financial Times, передает УНН.

Детали

Майкл Чейз, ответственный за политику США в отношении Китая, недавно встретился в Вашингтоне с генерал-майором Лю Чжаном, атташе по вопросам обороны Китая, по словам людей, знакомых с этой встречей, в том числе с представителями американского оборонного ведомства. Встреча состоялась накануне саммита президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско, состоявшегося в прошлом месяце.

Как пишет издание, США и Китай очевидно достигли определенного прогресса в улучшении отношений между своими военными. Ранее Пекин закрывал официальные каналы связи в августе 2022 года после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

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Согласно информации источников Financial Times, в настоящее время США и Китай ведут переговоры о ряде военных взаимодействий на высшем уровне на 2024 год после того, как Пентагон направил Пекину первоначальное предложение. Подготовка серии встреч займет время, частично по бюрократическим причинам.

США также хотят организовать встречу между адмиралом Джоном Аквилино, председателем Индо-Тихоокеанского командования США, и его коллегами. Он пытается встретиться с двумя своими коллегами уже почти три года.

Речь не идёт о том, чтобы что-то произошло мгновенно (...) Речь идёт о том, чтобы оборонные и военные лидеры наших двух стран - в том числе на самом высоком уровне - могли бы вести предметные разговоры - сказал представитель обороны США.

Дополнение

Несмотря на признаки прогресса, напряжённость в отношениях между США и Китаем остаётся высокой. В последние дни США критиковали китайских военных за использование водометов и преднамеренный таран филиппинских судов. В течение последних месяцев Вашингтон неоднократно напоминал Китаю, что США имеют с Филиппинами договор о взаимной обороне, который будет применен в случае нападения на филиппинских военных.

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