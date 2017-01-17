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Высокий уровень аварийности на дорогах зафиксировали в шести областях Украины

Высокий уровень аварийности на дорогах зафиксировали в шести областях Украины

Киев • УНН

 • 6587 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Высокий уровень аварийности на автодорогах Украины зафиксировано в шести областях, критической ситуация остается для двух областей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксировано в шести областях Украины: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской", - сказано в сообщении.

В то же время, за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 66. При этом, по состоянию на 17 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях.

 

 

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