Высокий уровень аварийности на дорогах зафиксировали в шести областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Высокий уровень аварийности на автодорогах Украины зафиксировано в шести областях, критической ситуация остается для двух областей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
"Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксировано в шести областях Украины: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской", - сказано в сообщении.
В то же время, за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 66. При этом, по состоянию на 17 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях.