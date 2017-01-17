Високий рівень аварійності на дорогах зафіксували у шести областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Високий рівень аварійності на автошляхах України зафіксовано у шести областях, критичною ситуація залишається для двох областей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у шести областях України: Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській”, — сказано в повідомленні.
Водночас, за минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули троє громадян, травмовано — 66. При цьому, станом на 17 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях.